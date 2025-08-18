ಏನೇ ಆದರೂ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಲೇ ಬಾರದು ಈ ರಾಶಿಯವರು!ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿನ್ನ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವೇ ಅಪಶಕುನ, ಇವರು ಬಂಗಾರ ಧರಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅವಘಡ, ಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಬಾರದು. ಆಸೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದರೆ ಅಶುಭ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ :ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸೋಲು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಆಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ದೂರವೇ ಇರಬೇಕು. ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ:ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.