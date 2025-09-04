English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಕಾಲ

ಶುಕ್ರನು ರಾತ್ರಿ 11:57 ಕ್ಕೆ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ . ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ , ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹಗಳೆಂದರೆ  ಬುಧ , ಮತ್ತು ಅದು ಕರ್ಕಾಟಕ.  
 
 ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.  ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ ಇದು. ಇವರು ಜೀವನದ ಸರ್ವ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಜೀವನ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುವುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ  ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಹನವೇ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು.   

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೊದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

