ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವುದು ಗುರು ದೆಸೆ : ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು

ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.
ಗುರುವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗುರು ಗ್ರಹ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರಿಹಾರವೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಗುರು. ಅವರು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುವುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.