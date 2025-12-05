ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ರಾಜಯೋಗ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ

4 planets transit in 2026 lucky zodiac sign: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕವಾದ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಪಂಚ, ಕೆಲಸ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.