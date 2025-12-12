ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..

Marriage Zodiac Signs: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದೆ..
೨೦೨೬ನೇ ವರ್ಷವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಿಂಹ: ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 2026 ರ ವರ್ಷವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಗನೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸದವರಿಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. (ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)