English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..

Marriage Zodiac Signs: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದೆ.. 
1 /5

೨೦೨೬ನೇ ವರ್ಷವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?  

2 /5

ಸಿಂಹ: ಈ ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

3 /5

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 2026 ರ ವರ್ಷವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಗನೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.  

4 /5

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

5 /5

ಮಕರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸದವರಿಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. (ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

2026 MARRIAGE Zodiac Signs horoscopes

Next Gallery

ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!