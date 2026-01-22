English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌

red thread: ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಾರ ದೈವೀಕವಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. 
ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಾರ ದೈವೀಕವಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಹಸಿರು-ಕಪ್ಪು ದಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಿದೆ.  

ಈ ಮೂರು ದಾರಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.       

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.      

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮಂಗಳನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಂಪು ದಾರವು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.      

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಹ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.      

ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.      

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)    

