ಈ ರಾಶಿಗಿದೆ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ! ಇದು ಜೋತಿಷ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ

ಶರಧಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 9 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು, ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲ, 10 ದಿನಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು 11 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗೆ ಗಜ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ತಾಯಿಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಸಂದೇಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನದ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
