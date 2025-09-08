English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಗಿದೆ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗುವ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ! ಇದು ಜೋತಿಷ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ

Navratri Mahalaxmi Raja Yoga: ಶರಧಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 9 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
1 /7

ಶರಧಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 9 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.   

2 /7

ಒಂದು, ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲ, 10 ದಿನಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು 11 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗೆ ಗಜ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ತಾಯಿಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  

3 /7

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  

4 /7

ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಸಂದೇಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.  

5 /7

ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನದ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್‌ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.   

6 /7

ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

7 /7

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಅದರ ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ  

Navratri Navratri Mahalakshmi Raja Yoga

Next Gallery

ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ.. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!?