ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ; ಆದ್ರೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ಚೋರ..! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

Bollywood Couples : ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ವರೆಗೂ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದೆ.
ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನಟರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದ ಆೂರು ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಕರ್ಷಕತೆ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರೇ ವಿವೇಕ್ ಓಬೆರಾಯ್. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸಹನಟನಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಸಿಪ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ವಿವೇಕ್ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ನಟನೆಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ನಂಟು ಸ್ನೇಹದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ, ನಂತರ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಸಿಪ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ” ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯಂತೆ ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದವು.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳು, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ “ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಈ ಚೋರ ಯಾರು?” ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಮುರಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯ. ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ನಡುವಿನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಸಿಪ್ ಜಗತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಶಸ್ವೀ ನಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಾಗ, ವಿವೇಕ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.