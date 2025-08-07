ಪೋಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಲು ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸವೇ ಕಾರಣ..!

Best relationship tips : ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರಂತರ ಜಗಳ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಮಿತಿ ಮೀರಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಆತಂಕ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆ : ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕೋಮಲ ಹೃದಯಿಗಳು. ಪೋಷಕರ ಜಗಳವಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಆತಂಕ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ : ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ.. ಇಲ್ಲವೇ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ : ನಿರಂತರ ಜಗಳ ಮತ್ತು ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಜಗಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ : ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಜಗಳಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಂತರ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ : ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಜಗಳವಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ : ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಜಗಳ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.