ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ

Women Lifestyle Habits: ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /11

Women Lifestyle Habits: ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

2 /11

60% ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.  

3 /11

50% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

4 /11

78% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

5 /11

45% ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ-ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  

6 /11

52% ಮಹಿಳೆಯರು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹೋಂ ಸ್ಪಾ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

7 /11

40% ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಗುರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

8 /11

70% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.  

9 /11

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 65% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.  

10 /11

72% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.  

11 /11

54% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

