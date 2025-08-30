ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ

Women Lifestyle Habits: ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Women Lifestyle Habits: ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
60% ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
50% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
78% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
45% ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ-ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
52% ಮಹಿಳೆಯರು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹೋಂ ಸ್ಪಾ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
40% ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಗುರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
70% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 65% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
72% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
54% ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.