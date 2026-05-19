Cheapest EV: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿರುವ ಯುದ್ಧ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಣಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಅಭಾವದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಾ.. ತೈಲ ಅಭಾವದಿಂದ ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ. ನೀವು ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಗ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ವಿಡಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ವಿ1 ಪ್ಲಸ್ ವಿ2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹ 44,000 ದಿಂದ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಇತರ ಮಾದರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 110 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೂ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳೆಂದರೆ ಎಂತಹವರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ. ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 2901 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹96,000 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 123 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಥರ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಥೆರ್ ರಿಜ್ಟಾ ಇವಿ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 1.9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್, 2.9 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ 123 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಓಲಾ ಕಂಪನಿ ಓಲಾ S1 ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಓಲಾ S1 X ಇವಿ ಅನದನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹74,999.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಹ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಇವಿಯ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 95,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.