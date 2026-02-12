ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳು ಶೂನ್ಯವಾದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರು ಸತ್ಯ, ಆ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ,ಕೇರಳದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತ ಕಪ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಸಂಜು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ.ಸಂಜು ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಜುಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.
2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ 11 ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರನ್ ಗಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.