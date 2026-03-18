ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಈ ಬೌಲರ್..!

41 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ 2013 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು,ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಮೇ 5, 2014 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 16 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾಂಬೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವೈಡ್ ಎಸೆತ ಎಸೆದರು, ಅದು ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಾಡಿದರು. ವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಾಂಬೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.ಯೂಸುಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಕೈಗೆ ಮರಳಿತು. ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು.