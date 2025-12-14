ದೇಶದ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ : ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ

Retirement age: ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಿಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಧಿಕೃತ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ..
ಲಿಬಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷಗಳು. ಮತ್ತು, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1970 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು 67 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಈಗ 2040 ರವರೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕೃತ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 66.7 ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 66.5 ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ..
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ..
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವು, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ..
ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಭಾರತ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ 60 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ..