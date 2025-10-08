English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಹಬ್ಬವಾಗಿರಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.  ಈ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಬಿಡುವಿರಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.  ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ದಿ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾಲ ಇದು.   

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವುದು. ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವುದು. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಮನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದು. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಇದಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವುದು.  

 ಧನು ರಾಶಿ :ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.  ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ.

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .  

