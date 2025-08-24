ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!

ಶಾಂತಾ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣೆಗೆ ಬಂದರು.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಂಬೆಯ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುವುದು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ.ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಾಂತಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಕರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
1914ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ಅದರಗುಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾ ಜನಿಸಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶಾಂತಾ, ಅಜ್ಜಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಶಾಂತಾ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು
ಶಾಂತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಾದ್ಯಂತ ರಂಗನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಾ ಪುಣೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.
1938ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಶಾಂತಾರಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಮಝ ಮುಳ್ಗ/ಮೇರಾ ಲಡ್ಕ’ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗಲೇ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ವೀ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರಾಠಿ ನಟಿ ಶಾಂತಾ ಆಪ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮರಾಠಿ ಬಾರದ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಶಾಂತಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಆಕರ್ಷಕ ಗಾಯನದಿಂದಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಶಾಂತಾರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಶಾಂತಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಕರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಪುಣೆಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. 1992ರ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಶಾಂತಾ ‘ಕಶಲ ಉದ್ಯಾಚಿ ಬಾತ್’ ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ‘ನಾಳೀನ ಚಿಂತ್ಯಾಕ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಟು, ಕಷ್ಟದ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವೇರಿದ ಶಾಂತಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಕರ್ ಅವರ ಕತೆಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.