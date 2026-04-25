ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು 1,00,00,000 ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ..!

Sreesanth and Harbhajan Singh Slap Controversy: 2008ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು, ಭಜ್ಜಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
2008ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು, ಭಜ್ಜಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

ಹರ್ಭಜನ್ ಈ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷದ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಮನನೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಶಾಂತ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರೀಶಾಂತ್, ಭಜ್ಜಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ಈ ಹಿಂದೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಮೋದಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

 ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಳೆಯ ಗಾಯವು ಈಗ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.

CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭಾನು ಸಾಧನೆ!.. ಪಡೆದ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?