ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು 1,00,00,000 ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ..!

Sreesanth and Harbhajan Singh Slap Controversy: 2008ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು, ಭಜ್ಜಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹರ್ಭಜನ್ ಈ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷದ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಮನನೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಶಾಂತ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರೀಶಾಂತ್, ಭಜ್ಜಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಮೋದಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಳೆಯ ಗಾಯವು ಈಗ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.