Mutton health benefits : ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಟನ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮೀನು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಟನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬವು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ಮಟನ್ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಟನ್ ಲಿವರ್, ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಕಾಲುಗಳು, ಮೇಕೆ ತಲೆ, ಡಬ್ಬಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷವಾದವು.
ಲಿವರ್: ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಳೆಗಳು: ಮೇಕೆ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೂಪ್ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಶೀತ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮಟನ್ ಮೂಳೆ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಕೆ ತಲೆ: ಮೇಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುರಿದು, ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕರಿ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೇಕೆ ತಲೆಯ ಕರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಟನ್ ಬೋಟಿ (ಕರುಳುಗಳು): ಮಟನ್ ಬೋಟಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಕೆ ಕರುಳು, ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 12, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ ಬೋಟಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಕರಿಯಂತೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಟನ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ..