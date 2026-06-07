Health Care: ಯಾವುದೇ ಕಾಲಗಳು ಬರಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
Brain Health: ಯಾವುದೇ ಕಾಲಗಳು ಬರಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಯಥಾರ್ಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಹಾಗೂ ನರತಜ್ಞರೂ ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಕುನಾಲ್ ಬಹ್ರಾನಿ ಅವರು ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನ ಬದಲು ಸೋಡಾ/ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಫೀನ್ ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಜಾಗಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಜಿಮ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರ ವರ್ಕೌಟ್ ನರಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಗೊಂದಲ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಸೆಕೆ, ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಿನವಿಡೀ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರೆತೆಯಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ, ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)