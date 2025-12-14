ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್..!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನೇಕರು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಲೆನೋವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ,ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಸೂಪರ್ ಪಾನೀಯದಿಂದ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಲೆನೋವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಈ ಸೂಪರ್ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ.ಮೊದಲು, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.