ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಧರಿಸಬೇಡಿ..

ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಅಂಶದ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರು, ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅವರು ಸಾಧಿಸಲು ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಶುಭ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು..
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ)