18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

Vipreet Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಹಾಗೂ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೆಡೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮಂಗಳರ ಸಂಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಸ್ತದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮಂಗಳ ಯುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 18ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಬಲ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.