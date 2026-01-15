ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು.. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಂದುತ್ತದೆ.
ಈಗ ತಾನೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅಥವಾ ಮಗು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಜೂರವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.
ಖರ್ಜೂರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಹಣ್ಣು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಖರ್ಜೂರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಮಶವಾದ ವಾತವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಲವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಜೂರ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೋಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನಿಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸರಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತವುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು ಎರಡು ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಹುರಿದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಭ್ರೂಣ ಬೆಳೆಸುವ ಶಕ್ತಿನ ಖರ್ಜೂರ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ.