School Holiday: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 6, 7 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ... ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಕಚೇರಿಗಳೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 1, 3, 5, 9 ದಿನ.. ಹೀಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪಯ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಅನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 6 ರಂದು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ, ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ರಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರಜೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಮೇಡ್ಚಲ್, ಮಲ್ಕಜ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರವನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳಿ ನಗರಗಳೊಳಗಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವರುಣ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸತತ ರಜೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ದೂರುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಕ್ಕಳು ಸತತ ರಜೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.