ಮಳೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ರಜೆ ನಡುವೆಯೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ರಜೆ ! ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ

ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡಾ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ರಜೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಓಣಂ ಹಬ್ಬವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.