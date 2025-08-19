English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಳೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ರಜೆ ನಡುವೆಯೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ರಜೆ ! ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ

ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು  ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 
1 /6

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡಾ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 

2 /6

ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು  ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

3 /6

ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ  ದಿನ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4 /6

ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು  ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

5 /6

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ರಜೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  

6 /6

ಇನ್ನು ಓಣಂ ಹಬ್ಬವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ  ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Holiday Govt Holiday Ganesha chathurthi Ganesha Chathurthi Holiday Onam Holiday

Next Gallery

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ