ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಎಲ್ಲರೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
Three planets in Libra: ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸುವರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿವೆ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)