ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ರಾಜಯೋಗ... 500 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ: ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಯೋಗ್ಯಕಾಲ

Krishna Janmashtami lucky zodiac sign kannada: ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಜನರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ಮತ್ತು ೧೬ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ರಾತ್ರಿ ೧೧:೪೯ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ (ಸಪ್ತಮಿ ದಿನ) ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ ರಂದು ರಾತ್ರಿ ೯:೩೪ ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಯಾದ ನಿಶ್ಚಿತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೬ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೨:೦೪ ರಿಂದ ೧೨:೪೭ ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:43 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರ ದೇವ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:21 ರವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಯೋಗವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ, ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಶುಭ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
