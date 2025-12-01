8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ : ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಕತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ? 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಆಧರಿಸಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು) ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಡುವಿನ 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಡಿಎ ಸರಾಸರಿ 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 61, ಶೇ. 64 ಮತ್ತು ಶೇ. 67 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಒಟ್ಟು ಡಿಎಯನ್ನು ನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು 3 ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.