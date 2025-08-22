English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹುಲಿರಾಯನ ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ: ಮೋಡ ನೋಡಲು ನಿಂತವರಿಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರನ ದರ್ಶನ

Tiger in Biligiriranga Hills : ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲಿರಾಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿಧಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 
ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಫಾರಿಗೂ ತೆರಳಿದರೂ ಹುಲಿ ಕಾಣದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ‌ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲಿರಾಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿಧಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ವೀವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಮೋಡ, ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಹುಲಿ ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ 

ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹುಲಿರಾಯ ಸೂರ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

Tiger Biligiriranga Hills Biligiriranga Hills View Point

