/ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅಜೇಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ.. ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನೇ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಹೀರೋ

Tilak Varma century: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಂಡಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೂ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ವಲಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಕೇವಲ 195 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಆದರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಎದರುರಾಳಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 225 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 90 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು 87 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾಧ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು 175 ರನ್ಗಳ ಜೋಡಿಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 2ನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 285 ರನ್ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಕಾವುರಿ ಸಾಯಿತೇಜ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.