Tilak Verma scored century in just 43 balls: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ದೇಶೀಯ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 136 ರನ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ T20 ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ತಿಲಕ್ ಸದ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
TG20 ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ (Medak Falcons) ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದ್ಭುತ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ (Warangal Warriors) ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 259 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಫುಲ್ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೇರಾಲ ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೇರಾಲ ಒಟ್ಟು 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 142 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. TG20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕೇವಲ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 56 ಬಾಲ್ ಆಡಿ 136 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಮನಮೋಹಕ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ 2 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ರನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 517 ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ TG20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. T20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.