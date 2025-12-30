ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ..

tips to tighten cooker rubber: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಐಸ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ದಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನವಾಗಿರಲಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ರಬ್ಬರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲವಾದರೇ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ 10-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ.. ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪದರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಆಹಾರ ಕಣಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಬ್ಬರ್ ಕಟ್ ಆದರೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.