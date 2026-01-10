ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಸೋರುವುದು ಸ್ಟಾಪ್‌ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..

pressure cooker water leakage: ಕುಕ್ಕರ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.. ಈ ಕವಾಟ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕವಿದೆ. ಅದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.