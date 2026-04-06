Today gold rate update: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಭಾರಿ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,913 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,670 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,185 ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಇಂದು 24Kಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹14,913 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ₹14,913 , ದೆಹಲಿ ₹14,928, ಚೆನ್ನೈ₹15,066, ಹೈದರಾಬಾದ್ ₹14,913
22Kಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 13,670 , ಮುಂಬೈ13,670, ದೆಹಲಿ 13,685, ಚೆನ್ನೈ 13,810, ಹೈದರಾಬಾದ್₹13,670 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ₹250, 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ₹2,500, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ₹2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಯಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ)