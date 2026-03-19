ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌!.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Today Gold and Silver Rate Updates: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಹಾಗೂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮುಂತಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯುದ್ಧದಂತಹ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $5000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $167 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ $4833 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ $75 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 330 ರೂ.ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,57,750 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 916 ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 300 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,44,600 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು - ಇಂದಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹15,774 / ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,459 / ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,830 / ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಜಾಯ್ ಆಲುಕ್ಕಾಸ್, ಮಲಬಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ತನಿಷ್ಕ್, ಭೀಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರು ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಜತೆ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,57,740 ,22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,44,590, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿಲೋ ₹2,74,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ: 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,57,890 ,22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,44,740, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿಲೋ ₹2,64,900 ಮುಂಬೈ: 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,57,740, 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,44,590, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿಲೋ ₹2,64,900 ಚೆನ್ನೈ: 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,58,940, 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1,45,690 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಯಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.