ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ.. 12,000 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..

Gold price drop : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, MCX ನಲ್ಲಿ 12,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶವೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 12,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಶೇ. 9.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,32,294 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,19,605 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12,700 ರೂ.ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ $47 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವಾರ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಶೇ. 1.08 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,19,646 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಬೆಲೆಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 1,18,450 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಪೃಥ್ವಿ ಫಿನ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚಿನ್ನವು ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,870 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯು $46.50 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾರ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,870-4,280 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ಗೆ $45.50-51.50 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜೈನ್ ಈ ವಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 1,17,000- ರೂ. 1,21,400 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 1,21,500 ಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,47,000 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಅವಲೋಕನದ ಪ್ರಕಾರ.. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.