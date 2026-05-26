Today Gold rate down: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,917 / ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿಗೆ 320 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 98,880 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 295 ರೂ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,95,000 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಇಂದಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಅದರಂತೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 14,730 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸನ್ ಗೆ 400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,17,840 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು - ಇಂದಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹15,889 / ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,565 / ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,917 / ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.
(ಮೇ 26) ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 14,780 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸನ್ ಗೆ 400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,18,240 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
13ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೇ 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.