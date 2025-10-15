Today Gold rate: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಕ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Today Gold rate: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Today Gold rate: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅನೇಕರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಈ ಅಲೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಕನಸಿನಂತಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹245 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹11,825 ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,960 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹94,600 ಆಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಏರಿಕೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹35 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹11,860 ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪವನ್ ಬೆಲೆ ₹280 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹94,880 ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ — ಈಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕಾಯಬೇಕೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದಂತೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ₹30 ಏರಿಕೆಯಿಂದ ₹9,800 ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರತಿ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹240 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹78,400 ಆಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಯು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ₹1 ಏರಿಕೆಯಿಂದ ₹207 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹2,07,000 ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಯಾವತ್ತೆಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಮನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆದಿನದ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.