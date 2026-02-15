Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌

Today Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂತು ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ.ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ..ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಿಲೆ ಇಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ...
ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಈ ವಾರದ ಇಡೀ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ದರವು ಕೊಂಚ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ..
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ..ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಥಳೀಯಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ..
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ₹1,55,770 22 ಕ್ಯಾರಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ₹1,42,790 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು,ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1ಕೆಜಿ ₹2,95,100 ತಲುಪಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,460, 18ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ₹11,831,24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (ಅಪರಂಜಿ) –₹15,775 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,26,200ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಇನ್ನೂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ 1,18,310 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,600 ರೂಪಾಯಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (ಅಪರಂಜಿ) – ರೂ. 1,57,550 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಇತ್ತ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ (1 ಗ್ರಾಂ)ನ ಬೆಲೆ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ₹14,791, ಮುಂಬೈ ₹14,631, ದೆಹಲಿ ₹14,646 ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹14,631ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.