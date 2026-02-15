English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌

Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌

Today Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂತು ಬಂಪರ್‌ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
1 /9

ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ.ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ..ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಿಲೆ ಇಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.

2 /9

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ...  

3 /9

ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

4 /9

ಈ ವಾರದ ಇಡೀ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ದರವು ಕೊಂಚ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ..

5 /9

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ..ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಥಳೀಯಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ..  

6 /9

ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ₹1,55,770 22 ಕ್ಯಾರಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ₹1,42,790 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು,ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1ಕೆಜಿ ₹2,95,100 ತಲುಪಿದೆ.

7 /9

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,460, 18ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ₹11,831,24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (ಅಪರಂಜಿ) –₹15,775 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 24ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ  1,26,200ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.   

8 /9

ಇನ್ನೂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ 1,18,310 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,600 ರೂಪಾಯಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ (ಅಪರಂಜಿ) – ರೂ. 1,57,550 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.   

9 /9

ಇತ್ತ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ (1 ಗ್ರಾಂ)ನ ಬೆಲೆ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ  ಚೆನ್ನೈ₹14,791, ಮುಂಬೈ    ₹14,631, ದೆಹಲಿ ₹14,646 ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹14,631ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.  

