ಒಂದೇ ದಿನ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Gold rate today: ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಸಹಜ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವು ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ 700 ರೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ 1,62,380 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 65 ರೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿ 14,885 ರೂ ಆಗಿದ್ದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,48,850 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 2,90,000 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಏರಿ 1,64,300 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 3,400 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿದು 2,68,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಸತತ ಮೂರು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೀಗ ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 2,90,000 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಷೇರು ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ.