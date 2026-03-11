English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ದಿಢೀರನೇ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!.. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರ ಇನ್ನು ಕನಸಷ್ಟೇ..

Today gold rate: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ  ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ. 
ಇರಾನ್‌, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ..ಕಳೆದ ವಾರ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ ಚಿನ್ನ ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಇಂದಾದ್ರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇಂದು 16,331 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 16,238 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹93 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,30,648 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 1,29,904 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ₹744 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ₹1,63,310 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 1,62,380 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಂದು ₹930 ರೂ. ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ₹16,33,100 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 16,23,800 ರೂ. ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹9,300 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.  

ಇನ್ನೂ 22K ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇಂದು 14,970 ರೂ. ಆಗಿದೆ  ನಿನ್ನೆ 14,885 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಬರೀ ₹85 ರೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ..8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,19,760 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 1,19,080 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ₹680 ರೂ. ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ₹1,49,700 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 1,48,850 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ₹850 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದು 14,97,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 14,88,500 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ₹8,500 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.   

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೊದಾದ್ರೆ  18K ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇಂದು 12,248 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 12,179 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ₹69 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 97,984 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 97,432 ರೂ. ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಂದು ದಿಢೀರ್‌ ₹552 ರೂ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,22,480 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ 1,21,790 ರೂ. ಇತ್ತು. 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಂದು ₹12,24,800 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ₹12,17,900 ರೂ. ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6,900 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮಾ 11) 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 16,331 ರೂ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ   14,970, 18K 12,248 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತ ತಲುಪಿದೆ.. ಚೆನ್ನೈ 24K ರೂ. 16,495, 22K ರೂ. 15,120, 18K ರೂ. 12,950 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.        

ಮುಂಬೈ: 24K ರೂ. 16,331, 22K ರೂ. 14,970, 18K ರೂ. 12,248 ದೆಹಲಿ: 24K ರೂ. 16,346, 22K ರೂ. 14,985, 18K ರೂ. 12,263 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.  

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 24K ರೂ. 16,331, 22K ರೂ. 14,970, 18K ರೂ. 12,248 ಯತ್ತ ಮುಟ್ಟಿದೆ.  

ಹೈದರಾಬಾದ್: 24K ರೂ. 16,331, 22K ರೂ. 14,970, 18K ರೂ. 12,248 ಕೇರಳ: 24K ರೂ. 16,331, 22K ರೂ. 14,970, 18K ರೂ. 12,248   

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಇಂದು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹290 ರೂ., 8 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹2,320 ರೂ., 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹2,900 ರೂ., 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹29,000 ರೂ., 1000 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹2,90,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.)    

