ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ

Gold rate:ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Gold rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇದೀಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ..ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $5,587 ರಿಂದ $4,403ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 36ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದು ಸಹಜ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಈ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಷ್ಟದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಎರಡು ಲೋಹಗಳು 'ಓವರ್ಬಾಟ್' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಾಗೋ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅವರ ನೇಮಕವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ವಾರ್ಷ್ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಠಿಣ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಾಗ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿತು. ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದಾಖಲೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದಾಗ ನಗದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತತ್ವ. ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊದಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಲಾಭ ಪಡೆದರು, ತಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 11 ರಿಂದ 15 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಇದು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿತು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದವು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲವು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.