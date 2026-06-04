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ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 04, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:26 PM IST

 Today gold rate down: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ
 

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ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 130 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾರ್ವನ್ ಬೆಲೆ 1,040 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 1,16,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.  

gold rate down2/6

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತತ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

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ಅದರಂತೆ, ಇಂದು (ಜೂನ್ 4) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ  ₹14,334 ಮತ್ತು  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹16,108 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.  

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ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 20 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 14,480 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿಗೆ 160 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,15,840 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  

gold rate down5/6

ಅದೇ ರೀತಿ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 20 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 12,160 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 160 ರೂ.ಗಳಿಂದ 97,280 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  

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ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 5 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 285 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,85,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

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