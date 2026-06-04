Today gold rate down: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 130 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾರ್ವನ್ ಬೆಲೆ 1,040 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 1,16,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತತ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಇಂದು (ಜೂನ್ 4) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,334 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹16,108 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 20 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 14,480 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿಗೆ 160 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,15,840 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 20 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 12,160 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 160 ರೂ.ಗಳಿಂದ 97,280 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 5 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 285 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,85,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.