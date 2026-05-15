ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಸುದ್ದಿ!... ಕೊನೆಗೂ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 15, 2026, 04:11 PM IST|Updated: May 15, 2026, 04:11 PM IST

 Gold rate drop: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಂದು ಭಾರೀ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ  ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂಗೆ ಮೂರಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ15 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ   

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10ಗ್ರಾಂಗೆ ₹160,090 ಇದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 1ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹16009 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ  ₹1,46,750 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.  

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14675 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 18 ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 12007 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.   

 ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 10ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ  ₹161,010 ಇದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹147,593 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹160,730 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಮ್‌ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹147,336 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೆಜಿಗೆ ₹281,510 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.  

