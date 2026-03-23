  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!.. ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌

 Today Gold Rate: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದುವೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಈಗಲೇ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ. 
 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಶುಭಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗದ್ರೆ ನಿಮಗೆಂದೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೀಕೆಂಡ್‌ ಮುಗಿದು ಸೋಮವಾರ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ  ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌ ಬಂದಿದೆ..

ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಠಾತ್‌ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು..ಆದರೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.  

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ (22 Carat) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.  

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರು ಈ ಕಡಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,596, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,379 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹10,947 ಆಗಿದೆ.  

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಗೆ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಇದೆ. (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಯಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

