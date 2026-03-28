ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ!.. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

Today Gold rate:  ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. (ಮಾರ್ಚ್‌ 28)  ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಅವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹14,809 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,575 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,107 ಆಗಿದೆ.  

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR) 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ₹14,558 ಇತ್ತು, ಇಂದು ₹14,809 ಬೆಲೆ ಇದೆ   8 ಗ್ರಾಂ  ನಿನ್ನೆ ₹1,16,464 ಇತ್ತು , ಇಂದು  ₹1,18,472 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.  10 ಗ್ರಾಂ ನಿನ್ನೆ 1,45,580 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು , ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ  ₹1,48,090 ಆಗಿದೆ.   

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR) 1 ಗ್ರಾಂಗೆ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ₹11,107 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇಂದು ₹11,107 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ  8 ಗ್ರಾಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ₹87,352 ಇತ್ತು ಇಂದು ₹88,856ಗೆ  ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.  10 ಗ್ರಾಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ₹1,09,190 ಇತ್ತು ಇಂದು  ₹1,11,070 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.   

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,510 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,45,580 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,48,090 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.   

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.   

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಕ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಲು ಬಯಸುವವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ)

