ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
100, 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಕುದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 13,615 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಾಂಗೆ 13,855 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 240 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೇ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆ 1,36,150 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಈ ಬೆಲೆಯೂ ₹1,38,550 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಗ್ನತೆ, ಯುದ್ಧ, ಡಾಲರ್- ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೆಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿವೆ.