ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಏರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ ನವೀಕರಣ: ಮದುವೆ ತಯಾರಾಗಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಸಪ್ಪೆಮೋರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15,295 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ₹14,673.30, 10 ಗ್ರಾಂ ₹146,733.00 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ - (ಇಂದು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ) 1 ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹ 13,094 ₹ 13,392 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹ 130,935 ₹ 133,924 12 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹ 157,122 ₹ 160,709
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,471 ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ವಿವಿಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ , ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಂತೆ, ಆ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.