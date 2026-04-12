ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Today gold rate update: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR) *1ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹15,284 *8ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹1,22,272 *10ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹1,52,840
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR) *1 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹14,010 *8 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹1,12,080 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಂಗೆ (INR) *1 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹11,463 *8 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹91,704 *10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹1,14,630