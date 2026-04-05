ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್​ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಿ..

Today Gold rate updates: ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ 260ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 10 ಗ್ರಾಮ್​ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿವೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (99.9% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15,093 , 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (91.6% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,835 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (75% ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,320 ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,39,572 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,14,191 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ 2,37,774 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.   

ಇನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,38,350 ರುಪಾಯಿ ಇದೆ.   

ಇನ್ನೂ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 25,000 ರುಪಾಯಿ ಇದೆ.  ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ 25,500 ರೂ ಇದೆ.  

ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22ಕ್ಯಾರಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಗ್ರಾಮ್​ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 13,835 , ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 13850 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 13835 ,ದೆಹಲಿ: 13,850 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.   

